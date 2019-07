Bei den Damme kënnt et an der Finall vum Interclub-Championat zum Duell tëscht der Spora an der Schéiss.

E Samschdeg war am nationalen Tennis dee leschte Spilldag vum Interclub-Championat an do sinn och déi lescht Decisioune gefall.

Bei den Häre kritt den Titelverdeedeger Spora et an der Finall mam Houwald ze dinn. A bei den Damme kënnt et genee wéi zejoert zum Duell tëscht dem Titelverdeedeger Spora an der Schéiss.

D'Finalle ginn den 13. Juli vun 10 Auer un um Escher Gaalgebierg gespillt. Den Dag drop sinn dann d'Barragematcher programméiert. Hei spillt bei den Dammen zu Schëffleng d'Lokalekipp (N2) géint den Houwald (N1) an zu Stengefort ass et bei den Hären den Duell Stengefort (N2) géint Gaasperech (N1).

D'Resultater vum leschte Spilldag:

Hären:

Bieles - Schéiss 0:12

Spora - Houwald 8:4

Schëffleng - Rëmeleng/Kayldall 9:3

Gaasperech - Esch 2:10

Tabell:

Spora 18 Punkten

Houwald 16

Schëffleng 15

Schéiss 13

Esch 11

Gaasperech 7

Rëmeleng/Kayldall 3

Bieles 1

Dammen:

Stengefort - Spora 1:7

Houwald - Schéiss 4:4

Esch - Péiteng 0:8 (F)

Bouneweg - Jonglënster 3:5

Tabell:

Spora 17 Punkten

Schéiss 13

Stengefort 9

Bouneweg 8

Jonglënster 6

Houwald 5

Péiteng 2