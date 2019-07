D'Lëtzebuergerin huet sech beim ITF-Tennis-Tournoi zu Denain a Frankräich an 3 Sätz mat 6:4, 1:6 a 6:3 d'Victoire geséchert.

No der Victoire vum Eléonora Molinaro e Samschdeg an der Halleffinall géint déi fréier Nummer 5 op der Welt Sara Errani huet d'Lëtzebuergerin den ITF-Tournoi zu Denain e Sonndeg perfekt op een Enn bruecht. D'Molinaro huet sech nämlech an der Finall an 3 Sätz mat 6:4, 1:6 a 6:3 d'Victoire géint d'Katharina Hobgarski aus Däitschland geséchert. An der Weltranglëscht steet d'Molinaro op Plaz 485, d'Hobgarski ass d'Nummer 247.

Fir d'Eléonora Molinaro ass et déi éischt Victoire bei engem 25.000er-Tournoi.