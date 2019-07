120 Triathlete sinn e Samschdeg beim internationalen Triathlon iwwert d'olympesch Distanz an den Iechternacher Séi gesprongen.

Net mat derbäi waren déi bescht Lëtzebuerger Hären: Zachäus, Payet an Haller. Déi 3 Proffie waren de Weekend am Ausland am Asaz, fir wichteg Punkten en vue vun enger méiglecher Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller ze sammelen.

Mam Thomas Sayer hätte si awer e Samschdeg een zolitte Konkurrent gehat. De franséische Meeschter am Aquathlon, deen zu de 15 beschten Europäer am Triathlon gehéiert, huet déi 34. Editioun vu vir bis hannen dominéiert.

Wéi schwéier de Parcours beim internationalen Iechternacher Triathlon ass, huet de Chrono vum staarke Fransous ënnermoolt. 2 Stonnen, 16 Minutten a 36 Sekonnen huet hie gebraucht. De Metzer ass gewinnt Triathlonen, iwwert déi olympesch Distanz, ënnert 2 Stonnen op en Enn ze bréngen.

D’Participatioun op Lëtzebuerger Säit huet sech a Grenze gehalen. De Steve Moog war als 8. dee Beschten. Hien hat e Retard vu knapp 20 Minutten op de Gewënner.

Bei den Dammen hunn d’Jeanne Lehair, d’Studente-Weltmeeschterin, an d’Ivana Kuriakova déi slowakesch Championne, während dem Schwammen an dem Vëloparcours wéi siamesesch Zwillingen uneneegepecht. Am Ufank vum Lafen war dat och nach de Fall. Kuerz duerno huet d’Kuriakova, déi zu Lëtzebuerg studéiert huet an elo hei schafft, misste passen. Déi staark Franséisin Lehair, déi Kinesitherapie studéiert, gewënnt den Iechternacher Triathlon an enger Rekordzäit vun 2 Stonnen an 33 Minutten.

Bescht Lëtzebuergerin war d'Anette Jaffke als 20. op ronn 17 Minutten.