An der Finall konnte sech d'Amerikanerinne mat 2:0 géint Holland duerchsetzen.

Zu Lyon stounge sech e Sonndeg an der Finall vun der Frae-Futtball-Weltmeeschterschaft d'USA an Holland géigeniwwer. Um Enn gouf et eng verdéngte Victoire fir d'USA. Si hu sech duerch Goler vum Rapinoe an der 61. Minutt (Eelefmeter) an dem Lavelle an der 69. Minutt mat 2:0 behaapt.

Fir d'USA ass et déi 4. Victoire bei der Futtball-Weltmeeschterschaft.

E Samschdeg hat sech Schweden am Match ëm déi drëtte Plaz mat 2:1 géint England duerchgesat.

VIDEO: Public Viewing vun der Futtball-WM an der Stad Bei der Gëlle Fra konnt een e Sonndeg d'Finall tëscht den USA an Holland suivéieren.

De Resumé vum Match

D'US-Amerikanerinnen waren déi éischt Hallschent déi besser Ekipp. Si hu vun Ufank un d'Kontroll am Match iwwerholl, wougéint d'Hollännerinne sech fir d'éischt emol op d'Defense konzentréiert hunn. An den éischten 30 Minutten huet dës och gutt gehalen an d'USA konnt sech kaum Golchancen erausspillen. An der 38. Minutt gouf et dunn eng Duebelchance fir den Titelverdeedeger. D'Mewis an d'Morgan hunn d'van Veenendal gepréift, ma déi hollännesch Kipperin konnt de Ball béid Kéiere paréieren. Nëmmen zwou Minutte méi spéit huet d'Morgan et mat engem Schoss aus 18 Meter an de rietsen Eck probéiert, ma och hei war d'van Veenendal op Zack. D'Hollännerinne sinn an der Offensiv dogéint kaum zum Zuch komm. Si hunn hir Konter-Chancen net gutt genuch op en Enn gespillt.



Nom Säitewiessel hunn d'US-Amerikanerinnen du fir den Ënnerscheed gesuergt. An der 61. huet d'Arbittesch op de Punkt gewisen, dat no engem Foul vum van de Gragt um Morgan. D'Rapinoe huet sech der Saach ugeholl an de Ball flaach hallefriets an de Gol gesat. 8 Minutt méi spéit huet et eng weider Kéier am hollännesche Gol gerabbelt. Aus 17 Meter huet d'Lavelle dat ronnt Lieder an de rietsen Eck gesat. Nom 2:0 hunn d'USA den Tempo weider héich gehalen an et gouf ëmmer nees geféierlech virum géigneresche Gol, ma e Gol sollt awer net méi falen.

No 90 Minutte gewannen d'USA d'Finall verdéngt mat 2:0 géint Holland.