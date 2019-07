Déi jonk Lëtzebuergerin preparéiert sech den Ament op d'EM a war dofir och de Weekend beim CDI-4*-Turnéier zu Leideleng mat dobäi.

Am Dressurreiden ass um Samschdeg zu Leideleng de CDI-4*-Turnéier op en Enn gaangen. Dat war en Turnéier op ganz héijem Niveau mat Spëtze-Reider a Päerd aus 30 Natiounen. Lëtzebuerg huet fir de Moment am Dressursport Reider, déi an den Top 70 an der Weltranglëscht ze fanne sinn.

Och den Nowuess ass staark um Kommen. Dorënner déi jonk Reiderin Emma Lou Becca, déi sech grad op d'Europameeschterschaft virbereed an do eng Plaz an der Finale ustrieft.

D'Emma Lou Becca weess wat si kann, awer och wourun nach muss geschafft ginn. A si huet d'Ambitioun déi een am Sport muss hunn, fir weider ze kommen. Dofir muss een awer och déi richteg Päerd hunn, virun allem awer schaffen, a konsequent sinn. An dat kann d'Emma Lou.

D'lescht Joer schonn hat d'Emma Lou op der Europameeschterschaft d'Iwwerraschung gepackt a sech géint déi grouss Dressurreider-Natiounen eng Plaz an der Finall geséchert. Dat soll och dëst Joer geléngen.

De lëtzebuerger Reitsport ass souwuel am Sprangen wéi och an der Dressur fir de Moment richteg gutt ënnerwee. An et gesäit sou aus wéi wann dat nach eng Zäitchen sou géing bleiwen.