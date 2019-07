De Rekord-Weltmeeschter ass och ouni den Neymar senger Favoritteroll gerecht ginn an huet fir d'9. Kéier d'Copa America gewonnen.

D'Ekipp vum Nationaltrainer Tite huet sech e Sonndeg den Owend an der Finall vun der Copa America mat 3:1 géint Peru duerchgesat. D'Seleçao konnt domadder am Maracana Stadion zu Rio de Janeiro deen éischte grousse Succès zanter 2007 feieren.

Den Everton (15.), de Gabriel Jesus (45. + 3) an de Richarlison (90.) per Eelefmeter hu fir Brasilien getraff. De fréiere Bundesligaprofi Paolo Guerrero (44.) huet fir den Underdog per Eelefmeter markéiert.

De Match ëm déi drëtte Plaz hat e Samschdeg den Owend Argentinien mat 2:1 géint Chile gewonnen.