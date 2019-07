Dat wier virun allem op Feeler vum Bureau d’études zréckzeféieren, sot de Méindeg de Mëtten am Stater Gemengerot den CSV-Schäffe Laurent Mosar.

Et géifen awer och onerwaart Käschten dobäikommen, engersäits well d’Police d’Installatioun vun engem Video-Surveillance-System verlaangt an anerersäits wéinst Ufuerderunge vun der Uefa.

Den Depassement vum Budget krut eng Majoritéit am Gemengerot, d’LSAP an déi Lénk hu sech allerdéngs enthalen, déi Gewielten am Gemengerot wieren net genuch iwwert de Projet um Lafende gehale ginn, fir hir Kontrollfunktioun kennen auszeüben.

De Budget läit elo bei ronn 80 Milliounen Euro. De Stater Schäfferot wäert d’Regierung froen, fir och de Budget, dee vum Staat bäigedroe gëtt, no uewen unzepassen.