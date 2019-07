D'Police ass an net manner wéi 33 Länner géint den Handel mat Anabolika a gefälschte Medikamenter virgaangen.

Wärend dësem bis elo gréissten Asaz vun dëser Zort goufen iwwer 230 suspekt Persoune festgeholl.

Net manner wéi 17 Organisatioune sinn opgeflunn.

Donieft goufen 9 Drogen-Laboratoiren an Europa opgedeckt an 3,8 Milliounen Doppingmëttel a gefälschte Medikamenter confisquéiert.

Wéi et heescht, wieren eleng 24 Tonne Polver u Steroiden séchergestallt ginn. Un dësem Asaz, dee vun der italienescher an der griichescher Police koordinéiert gouf, war och d'Welt-Anti-Dopping Agence bedeelegt.

D'Aktioun ass zäitgläich an 23 EU- an 10 anere Länner, dorënner der Schwäiz, Kolumbien an den USA iwwert d'Bühn gaangen.

Wéi et vun Europol heescht, wier an de leschten 20 Joer de weltwäiten Handel mat Anabolika staark geklommen. Och Baueren an Ziichter géifen ëmmer méi illegal Hormoner bestellen.