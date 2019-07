En Dënschdeg de Mëtteg goufe bei den Dammen d'Véierelsfinalle vu Wimbledon gespillt.

Déi fréier Nummer 1 vun der Welt Simona Halep konnt sech kloer mat 7:6 a 6:1 géint Shuai Zhang aus Chian duerchsetzen a stoung domat als 1. Halleffinalistin fest. Do kritt d'Rumänin et mam Elina Svitolina ze dinn. D'Ukrainerin konnt sech an hirer Véierelsfinall mat 7:5 a 6:4 géint d'Karolina Muchova aus Tschechien duerchsetzen.

Weider huet et och d'Serena Williams an d'Ronn vun de leschte 4 gepackt. D'Amerikanerin gewënnt mat 6:4, 4:6 a 6:3 géint hir Landsfra Alison Riske. An der Halleffinall muss si elo géint d'Barbora Strycova spillen. D'Tschechin huet en Dënschdeg d'Lokalmatadorin Johanna Konta mat 7:6 a 6:1 eliminéiert.