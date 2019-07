En Dënschdeg den Owend huet den F91 Diddeleng seng 1. Partie an der Champions-League-Qualifikatioun gespillt.

Et konnt een en Dënschdeg awer gespaant sinn, wéi den amtéierende Champion géint den FC Valletta optrëtt, well beim F91 huet an der Summerpaus jo alle op d'Kopp geheit an huet praktesch eng ganz nei Ekipp do stoen, dat mat och engem neien Trainer-Staff. En Dënschdeg den Owend stounge mam Kapitän Tom Schnell, dem Dominik Stolz an dem Mario Pokar nëmmen nach 3 Spiller an der Startopstellung, déi och d'lescht Joer am Kader waren.

Ma trotz dësen Ëmstänn huet de Lëtzebuerger Champion en Dënschdeg den Owend an der éischter Hallschent virun 1150 Spectateuren ee ganz uerdentlechen Androck hannerlooss. Et war ee flotte Match, wou béid Ekippe probéiert hunn, de Ball gutt rullen ze loossen. Nodeems de Bettaieb an der 4. Minutt nach um maltesesche Golkipp hänkebliwwe war, konnt hien d'Ekipp aus der Forge du Sud an der 26. Minutt no engem laange Ball an d'Déift a Féierung schéissen.

Am Uschloss war den F91 weider déi besser Ekipp a si hate weider Chancen duerch de Stolz an de Cabral an an der 45. Minutt konnte si dunn och verdéngt op 2:0 stellen. Nodeems de Golkipp de Schoss vum Bouchouari nach paréiere konnt, huet de Stolz de Ball am Noschoss erageschoss.

An der zweeter Hallschent huet den F91 weider probéiert, Drock ze maachen. Si hu sech awer ee gutt Stéck méi schwéier gedoen, well d'Ekipp vu Valletta ass elo ëmmer méi staark ginn an huet den Diddelenger vill ofverlaangt. An der 64. Minutt war et dunn esou wäit, den Uschloss fir d'Visiteuren. Et war den Douglas Packer, dee fir d'Ekipp aus Malta den 1:2 per Fräistouss markéiere konnt.

An der 70. Minutt sollt et dunn awer nach méi batter gi fir de Lëtzebuerger Doublé-Gewënner. No enger weiderer Standard-Situatioun war et de Jean Borg, dee mam Kapp op 2:2 stelle konnt. Bis zum Schluss konnt keng Ekipp méi e Gol markéieren, esou dass et um Enn mat engem 2:2 op en Enn geet. Fir den F91 net dat beschte Resultat, well déi zwee Auswäertsgoler dierfte wéidoen, virun allem, wann ee bedenkt, dass ee mat 2:0 am Avantage louch an eigentlech alles am Grëff hat.

De Retourmatch ass dann nächsten Dënschdeg um 20 Auer zu Valletta.