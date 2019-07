Am Kader vum Grand Slam zu Wimbledon hat d'WTA, d'Associatioun vum Damme-Profitennis eng Reunioun.

Mat dobäi war och d'Dan Maas, Tournoi-Direktesch vum WTA-Tournoi op der Kockelscheier. Et goufen eng Rei Ännerungen annoncéiert, déi och Lëtzebuerg concernéieren. D'BGL BNP Paribas Luxembourg Open kruten op jiddwerfalls d'Garantie vun Octagon, déi Firma déi d’Rechter vum Tournoi huet, vun 2021 bis 23 en "international Tournoi" ze bleiwen.

An Zukunft gëtt d’Weltranglëscht, 6 Wochen virum Tournoi geholl, an do däerf een dann eng Top 10 Spillerin engagéieren. Vun der Plaz 11 un, däerf een elo all Spillerin versichen, kommen ze loossen. Bis elo waren do ëmmer Limitatiounen. Vun 2021 un geet d‘Präisgeld och vun 250.000 op 300.000 Dollar erop. An der Qualifikatioun sinn dann an Zukunft just nach 24 am Plaz 32 Spillerinnen.