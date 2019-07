Déi amerikanesch Fussball-Weltmeeschterinne wäerte wuel kaum eng Invitatioun vum US-President Trump unhuelen, fir an d'Wäisst Haus.

Dat sot d'Megan Rapinoe an engem Interview op CNN. Si géif op alle Fall keng Invitatioun unhuelen. Si geet eegenen Aussoen no dovun aus, dass hir Kolleginnen dat selwecht maachen. Si hätt mat e puer vun de Spillerinnen explizit doriwwer geschwat a si wiere sech eens gewiescht, net ze goen. D'Megan Rampinoe sot am Interview, dass si net dru gleeft, dass iergendeen aus der Ekipp en Intressi drun hätt, sech vun dëser Regierung accaparéieren a bestiechen ze loossen.

Déi amerikanesch Nationalekipp hat e Sonndeg d'Finall vun der Damme-Futtball-WM a Frankräich mat 2-0 géint Holland gewonnen. Scho virun der Victoire hat d'Megan Rampinoe drop higewisen, dass si eng Invitatioun vum Donald Trump net géif unhuelen. Den US-President hat doropshin op Twitter geäntwert a geschriwwen, dass d'Spillerin nimools hiert Land, d'Wäisst Haus oder den amerikanesche Fändel sollt entwäerten.