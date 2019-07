Um Mëttwoch goufen all d'Véierelsfinallen zu London gespillt.

An der éischter Véierelsfinall konnt sech de Roberto Bautista Agut a véier Sätz (7:5, 6:4 3:6 a 6:3) géint de Guido Pello duerchsetzen. Hien trëfft hien op den Novak Djokovic, deen den David Goffin kloer an 3 Sätz (6:4, 6:0, 6:2) konnt eliminéieren.

Fir de Roger Federer ass et déi 13. Halleffinall zu London, dat no der Victoire (4:6, 6:1, 6:4, 6:4) géint den Kei Nishikori. Hei trëfft déi aktuell 2 op der Welt op déi aktuell Nummer 3, nodeem sech de Rafael Nadal an 3 Sätz (7:5, 6:2, 6:2) géint de Sam Querry behaapt huet.