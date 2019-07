Beim ITF-Tennis-Tournoi Contrexeville a Frankräich huet d'Lëtzebuergerin an 2 Sätz géint Katarina Zavatska verluer.

En Donneschdeg huet d'Mandy Minella am 2. Tour vum ITF-Tennis-Tournoi Contrexeville a Frankräich an 2 Sätz mat 3:6 an 1:6 géint d'Ukrainerin Katarina Zavatska verluer.

D'Ukrainer steet am Ranking op der 196. Plaz. D'Lëtzebuergerin ass d'Nummer 98.