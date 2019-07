En Donneschdeg den Owend huet d'Fola den Allersmatch am 1. Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League 1:2 verluer. De Progrès huet 2:0 gewonnen.

Der Fola vun Esch ass et en Donneschdeg den Owend net gelongen, sech virun den eegene Spectateuren eng gutt Ausgangspositioun géint Chikhura erauszespillen. D'Ekipp vum Jeff Strasser huet den Allersmatch géint de Veräin aus Georgien mat 1:2 verluer.

No den éischte 45 Minutten hat et fir d'Ekipp aus dem Grand-Duché net esou schlecht ausgesinn. Duerch een Eelefmeter vum Sinani an der 23. Minutt loung een nämlech mat 1:0 a Féierung. No der Paus konn Chikhura de Match allerdéngs dréinen. An der 59. Minutt huet de Sardalishvili géint op 1:1 ausgeglach, ier de Koripadze per Eelefmeter op 2:1 fir d'Gäscht gesat huet. Der Fola ass et duerno net gelongen nach eng Kéier zeréckzekommen, sou datt déi Escher da Match mat 1:2 verléieren.

De Retourmatch ass den 18. Juli a Georgien.

AUDIO: Fola Esch verléiert géint Chikhura / Rep. Gilles Tricca

Besser gemaach huet et de Progrès Nidderkuer. D'Ekipp ronderëm de Sebastien Thill huet sech an Irland mat 2:0 géint Cork City duerchgesat. D'Ekipp aus der BGL Ligue ass fréi am Match mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 11. Minutt huet de Muratovic fir seng Ekipp getraff. Nëmmen 10 Minutte méi spéit huet den de Almeida duerch een Eelefmeter op 2:0 erhéicht. Nëmme 4 Minutte méi spéit hat d'Lokalekipp d'Chance, op 1:2 ze verkierzen, ma de Sheppard huet den Eelefmeter dolaanscht gesat. Déi Nidderkuer hunn den 2:0 bis zum Schluss geréiert, sou datt si eng gutt Ausgangspositioun hunn, fir déi nächst Woch am Retourmatch den Ticket fir deen 2. Tour vun der Qualifikatioun ze léisen.