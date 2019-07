Mat enger Zäit vun 11 Sekonnen an 82 Honnertstel hunn der Lëtzebuergerin 4 Honnertstel fir d'Finall bei der U23-EM zu Gavle a Schweden gefeelt.

En Donneschdeg den Owend war d'Patrizia Van der Weken an den Halleffinallen iwwer 100 Meter bei der U23-EM a Schweden am Asaz. An der éischter Halleffinall ass de Chrono fir d'Lëtzebuergerin no 11 Sekonnen an 82 Honnertstel stoe bliwwen, wat déi 7. Plaz bedeit huet. Um Enn klasséiert sech d'Lëtzebuergerin op der 10. Plaz, fir d'Finall hu 4 Honnertstel gefeelt.

E Freideg ass d'Patrizia Van der Weken nach iwwer 200 Meter am Asaz. Hei geet och nach d'Elodie Tshilumba am Héichsprong un den Depart.