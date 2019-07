Zu Wimbledon, beim drëtte Grand-Slam-Tennis-Tournoi vum Joer, sti sech e Sonndeg an der Finall de Serb Novak Djokovic an den Roger Federer géigeniwwer.

Den Novak Djokovic konnt sech an der éischter Halleffinall ouni gréisser Problemer géint de Roberto Bautista Agut duerchsetzen. D'Nummer 1 op der Welt huet no 2 Stonnen a 50 Minutten a 4 Sätz mat 6:2, 4:6, 6:3 a 6:2 géint de Spuenier, aktuell d'Nummer 22 am ATP-Ranking, gewonnen an domadder den Ticket fir d'Finall geléist. De Serb huet duerch dësen Erfolleg d'Chance säin Titel vun zejoert ze verdeedegen. Hien huet bis ewell 4 Mol zu Wimbledon gewonnen.

An der 2. Halleffinall stoungen sech dann de Roger Federer an de Rafael Nadal géigeniwwer. No 3 Stonnen a 5 Minutte konnt d'Nummer 3 Aus der Schwäiz, de Roger Federer, sech dann awer relativ eendeiteg a 4 Sätz mat 7:6, 1:6, 6:3 a 6:4 géint de Spuenier Rafael Nadal, der Nummer 2 op der Welt, duerchsetzen. Dëst ass fir déi 12. Kéier, dass de Roger Federer an der Finall zu Wimbledon steet, bis ewell huet hien den Tournoi och schonn 8 Mol gewonnen.

D'Finall vun den Häre gëtt e Sonndeg de Mëtteg gespillt.

Bei den Damme spillen e Samschdeg an der Finall d'Simona Halep an d'Serena Williams géinteneen.