Wéi d'Bild-Zeitung en Dënschdeg den Owend mellt, wëll den Uli Hoeneß am November net méi fir d'Wiel vum President vu Bayern München untrieden.

De Spriecher vum däitsche Rekordmeeschter wollt op der USA-Tour keng Ausso zu dëser Nouvelle maachen.

Den Uli Hoeneß soll anscheinend wierklech plangen, no méi wéi 40 Joer un der Spëtzt vum Veräin seng Ämter beim FC Bayern München néierzeleeën. Dat heescht, hie wéilt am November net méi untrieden, fir President vum däitsche Champion ze bleiwen. Och säi Posten Opsiichtsrot wëll hien anscheinend opginn.

Eréischt am Dezember 2018 haten d'Membere vum Gremium den Uli Hoeneß fir véier weider Joer gewielt. Dat war als Zeeche gewäert ginn, dass hien och nach emol fir de Poste vum President kandidéiere géing.

Weider mellt d'Bild, dass den Hoeneß de fréieren Adidas-Chef Herbert Hainer, säi Stellvertrieder am Opsiichtsrot, als Nofolger fir béid Ämter proposéiere wëll. Op Nofro hätt den Uli Hoeneß allerdéngs net op dëst reagéiert.