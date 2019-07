Exzellent Nouvelle kommen aus dem Schwammen. De Raphaël Stacchiotti huet op der Schwamm-WM a Südkorea säin Ticket fir d'Olympesch Spiller 2020 zu ageléist.

An den iwwer 200 Meter 4 Nages ass dee 27 Joer ale Sportzaldot mat 1 Minutt, 59 Sekonnen an 62 Honnertstel, fir d'éischte Kéier ënnert den zwou Minutte bliwwen. De Raphaël Stacciotti huet sech e Mëttwoch de Moien eiser Zäit als 14. fir d'Halleffinall qualifizéiert. Mat dëser Zäit huet hie säin ale Landesrekord vun 2 Minutten an 21 Honnertstel vun de Spiller 2016 zu Rio de Janeiro däitlech verbessert a bleift fënnef Honnertstel ënnert der A-Norm fir d'Olympesch Spiller zu Tokio.

Sech fir d'Tokio 2020 ze qualifizéieren war dem Raphaël Stacchiotti säi grousst Zil. An enger éischter Reaktioun huet hien sech dann och méi wéi zefridde gewisen. Déi ganz Aarbecht hätt sech endlech bezuelt gemaach, heescht et am Communiqué vun der FLNS. Dat wichtegst war d'A-Norm, d'Halleffinall wier de Bonus, gëtt de Schwëmmer zitéiert. Et ass déi véierte Kéier, dass hien un Olympesche Spiller deelhëlt.