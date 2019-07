De 27. an 28. Juli organiséiert déi Lëtzebuerger Darts-Federatioun déi 9. Editioun vun de Luxembourg Darts Open. RTL.lu weist d'Finallen am Livestream.

Mir Streamen e Samschdeg an e Sonndeg d'Finalle vu 16 Auer un.

Luxembourg Darts Open @ Coque (26.7.19) © Emile Mentz

Programm fir déi zwee Deeg

Girls – Best of 5

Boys – Best of 7

Ladies – Best of 9

Men – Best of 11

Schluss +- 18h00