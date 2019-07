En Donneschdeg den Owend hunn d'Escher Jeunesse an de Progrès Nidderkuer hiren Allersmatch an der 2. Qualifikatiounsronn fir d'Europa League gespillt.

Jeunesse Esch - Vitoria Guimãraes 0:1

Nodeems d'Escher Jeunesse sech an der 1. Ronn vun der Qualifikatioun géint Tobol Kostanay duerchgesat huet, krute si et elo mat Vitoria Guimaraes ze dinn. D'Ekipp aus Portugal war en Donneschdeg den Owend op Besuch am Stade Josy Barthel.

A si hu vun Ufank un d'Partie dominéiert. Si ware vill méi geféierlech ewéi de Lëtzebuerger Rekordchampion a gréisstendeels hate si just Problemer fir de Sommer am Escher Gol ze iwwerwannen, esou dass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.

Och nom Säitewiessel war Guimaraes déi besser a virun allem déi méi geféierlech Ekipp, ma et sollt hinnen nawell net geléngen, ee Gol ze schéissen.

An der 94.Minutt dunn déi batter Pëll fir d'Escher Jeunesse, do war et nämlech den Amoah, deen den 1:0 fir d'Ekipp aus Portugal markéiere konnt.

Glasgow Rangers - Progrès Nidderkuer 2:0

Am Joer 2017 stounge sech schonns Nidderkuer an d'Rangers géigeniwwer an deemools konnt sech sensationell de Progrès duerchsetzen an d'Ekipp vu Glasgow eliminéieren. Deemno waren d'Rangers en Donneschdeg den Owend op Revanche eraus a mat där deementspriechender Motivatioun si si an de Match gaangen.

D'Ekipp vum Trainer Steven Gerrard huet vun Ufank u vill Drock gemaach a si ware geféierlech. An der 20. Minutt si si dunn och a Féierung gaangen duerch en Distanzschoss vum Aribo. Nach virun der Paus konnt d'Lokalekipp nach emol zouschloen, ma wéinst enger Abseitspositioun huet de Gol net gezielt.

An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild. De Sebastien Flauss am Gol huet eng richteg gutt Figur gemaach, ma an der 53. Minutt huet hien eng zweete Kéier missen hannert sech gräifen, dat no engem stramme Schoss vum Ojo.

An der 69. Minutt war dunn awer d'Gléck op der Säit vum Progrès, do kruten d'Rangers nämlech een Eelefmeter zougesprach, deen den Tavernier allerdéngs verschoss huet.

An der 80. Minutt huet Glasgow dunn nach eemol zougeschloen, ma op en Neits huet den Arbitter op Abseits decidéiert an esou blouf et beim 2:0 an dat bis zum Schluss. An der 88. Minutt krut den Tom Laterza nach déi giel-rout Kaart gewisen.