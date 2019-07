D'Partie tëscht dem F91 an dem FC Shkëndija vu 17.55 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Haut den Owend spillt den F91 am zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League de Retourmatch géint FC Shkëndija Tetovo. Am Allersmatch hat den F91 auswäerts 2:1 a Mazedonien gewonnen.



Am Allersmatch hat de Lëtzebuerger Champion déi éischt 45 Minutte verschlof a war direkt no 7 Minutte mat 0:1 a Réckstand geroden. Nom Téi huet sech d'Ekipp aus der Forge du Sud awer erkritt an huet glécklech duerch eng Onopmierksamkeet an der géignerescher Defense op 1:1 ausgeglach.

Kuerz viru Schluss krut Diddeleng dunn nach een Eelefter zougesprach, deen de Sinani propper era konnt setzen. Mat enger 2:1-Féierung geet den F91 deemno en Dënschdeg den Owend an de Retourmatch.

D'Partie gëtt um 17h55 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff.



Ufank vum Match: 17h55

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 19h50

