D'Partie tëscht Vitoria Guimãraes an der Jeunesse vun 21.00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Haut den Owend spillt d'Jeunesse am zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League géint Vitoria Guimãraes. D'Partie gëtt um 21 Auer am Estádio D. Afonso Henriques ugepaff. Am Allersmatch hat d'Jeunesse heiheem 0-1 verluer.

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 22h45

