Um Donneschdeg Owend waren zwou Ekippen op europäeschem Plang am Asaz. Weder Nidderkuer nach d'Jeunesse konnten de Wee an den nächsten Tour packen.

D'Jeunesse hat et mat engem 0:1-Réckstand um Donneschdeg den Owend a Portugal zu Guimãraes net einfach. D'Ekipp vun der Escher Grenz konnt och de Retourmatch net wannen, huet mat 0:4 de Kierze gezunn a konnt deemno keen Tour weiderkommen.

Nom 0:2-Réckstand aus dem Allersmatch gouf et dann och fir Nidderkuer géint Glasgow, viru bal 3.900 Spectateuren op der Areler Strooss, keng Iwwerraschung. Zwar huet de Progrès géint d'Rangers gutt matgehalen, um Enn huet den 0:0-Remis awer den Out bedeit.

Vitória Guimarães - Jeunesse Esch 4:0

Datt et fir Esch, no der 0:1-Defaite am Allersmatch, och am Retourmatch géint Vitória Guimarães, net géif liicht ginn, war gewosst. D'Portugise wollte virum eegene Public séier de Sak zoumaachen an de Wee an d'Richtung dohin, huet den Edmond Tapsoba mat engem schéine Käpper no knapp 14 Minutte preparéiert. Mam 1:0 fir d'Haushäre goung et an d'Paus.

Déi Escher waren am 2. Duerchgang gefuerdert, ma der Jeunesse huet an de wichtegen Amenter awer dat néidegt Duerchsetzungsverméige gefeelt. Dovunner huet Guimãraes profitéiert an duerch den Alexandre Guedes kuerz no der Stonn op 2:0 gesat.

Am weidere Verlaf vun der Partie krut d'Jeunesse kee Fouss méi an d'Dier an huet schliisslech missen eng 0:4-Defaite astiechen, nodeems den Tapsoba kuerz viru Schluss op Eelefter hin erhéicht an de Joao Teixeira an der Nospillzäit den Deckel ganz dropgeluecht huet.

Ee couragéierten Asaz vun Esch bei Vitória Guimãraes ass deemno net fir ee weideren Tour an der Europa-League-Qualifikatioun duergaangen.

© Screenshot Den 2:0 an der 63. Minutt. © Screenshot Den Tapsoba mat sengem 2. perséinleche Gol vum Owend. © Screenshot De 4:0 an der Nospillzäit vum Match. © Screenshot

Progrès Nidderkuer - Glasgow Rangers 0:0

Nidderkuer hat mat de Glasgow Rangers ee ganz staarke Géigner virun der Broscht, déi mam Steven Gerrard ee ganz prominenten Trainer op der Bänk sëtzen hunn. Am Allersmatch huet Glasgow den Nidderkuerer mat 2:0 keng Chance gelooss, de Progrès huet also zwee Goler missen ophuelen.

Déi éischt richteg geféierlech Aktioun haten awer d'Gäscht an der Ufanksvéierlsstonn, ma de Ball vum schottesche Stiermer Arfield ass awer um Potto gelant - 0:0 no 15 Minutten. Am weidere Verlaf vun der éischter Hallschecht konnt keng Ekipp der Partie de Stempel opdrécken a sou goung et mat enger Nullnummer op den Téi.

Och no der Paus huet et net wierklech no ville Goler ausgesinn - op Nidderkuerer Säit hat awer de Sebastien Thill kuerz virun der Stonn eng gutt Golchance. De Progrès huet riskéiert a wollt onbedéngt ee Gol markéieren. Dat huet fir Lächer an der Defense gesuergt, vun deenen d'Gäscht awer net profitéiere konnten. Um Enn huet kee Ball de Wee an de Filet fonnt, soudatt d'Rangers mam Resultat vun 0:0 an déi nächste Ronn anzéien.