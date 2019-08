E Samschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger Basket-Nationalekipp hiren 1. Match an der EM-Pre-Qualifikatioun mat 88:80 géint de Kosovo gewonnen.

E Samschdeg den Owend huet fir d'Lëtzebuerger Basket-Nationalekipp d'Pre-Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2021 ugefaangen. Am Grupp G huet een am Gymnase vun der Coque géint de Kosovo gespillt. Der Ekipp vum Ken Diederich ass hei direkt eng Iwwerraschung gegléckt. Et huet ee sech nämlech mat 88:80 géint déi favoriséiert Kosovaren duerchgesat.

© pressphoto/ Roland Miny

Et war vun Ufank un eng enk Partie tëscht Lëtzebuerg an dem Kosovo. D'Ekipp aus dem Grand-Duché huet gutt matgehalen an esou loung een nom 1. Véierel esouguer mat 23:21 a Féierung. Och an den zweeten 10 Minutten huet een de Gäscht de Bass gehalen an d'Féierung huet ëmmer nees gewiesselt. An der Mëtt vum Véierel konnten de Kosovo sech ee Virsprong vun 9 Punkten erausspillen, ma bis d'Paus hunn d'Lëtzebuerger et gepackt aus dem Réckstand nees e Virsprong vun 1 Punkt ze maachen an esou stoung et 47:46.

Och am drëtte Véierel hunn den Thomas Grün a Co weider hiert Spill duerchgezunn an esou konnt ee sech kuerzzäiteg mat 6 Punkten ofsetzen, ma de Kosovo konnt de Réckstand nees verkierzen, sou datt Lëtzebuerg mat engem Virsprong vun 2 Punkten (66:64) an déi lescht 10 Minutte gaangen ass. Hei hunn d'FLBB-Hären de Kosovo dunn awer geknackt an et konnt ee sech 5 Minutte viru Schluss mat 77:66 ofsetzen. Dëse Virsprong hunn d'Lëtzebuerger sech bis zum Schluss net méi huele gelooss an esou gewënnt een deen 1. Match an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2021 mat 88:80 géint de Kosovo.

Den Alex Laurent war mat 22 Punkten de stäerkste Mann bei de Lëtzebuerger.

Als nächst geet et fir Lëtzebuerg op d'Insel. Den 10. August spillt een zu Manchester géint Groussbritannien.

De Gruppenéischten am Grupp G qualifizéiert sech fir d'EM-Qualifikatioun. D'Géigner sinn hei Däitschland, Montenegro a Frankräich.