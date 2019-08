Péiteng konnt sech 3:2 géint de Racing behaapten an déi Ettelbrécker Etzella verléiert mat 0:3 zu Rouspert.

Um Sonndeg stoung an der BGL Ligue den éischte Spilldag vun der Saison 2019-2020 um Programm. Ënnert anerem hat et hei de Champion vun Diddeleng mam Opsteiger vun der Millebaach ze di krut.

Den Iwwerbléck vun der BGL Ligue

Racing - Péiteng 2:3



Um Verluerekascht waren et déi Péitenger, déi dee bessere Start an de Match haten. Mo nëmmen 10 Minutte war et den Abreu, deen Gäscht a Féierung brénge konnt, dëst no enger Virlag mam Kapp vum Mokrani. No der Féierung waren et dann d'Haushären, déi déi besser Chancen haten, ouni allerdéngs kloer dominant ze sinn.

Aus dem Näischt war et an der 41. Minutt den Nakache, deen d'Supporter vun der Lokalformatioun erfreeë konnt. No enger Flank vum Da Mota konnt den Nakache de Ball mam Kapp am Filet ënnerbréngen. Kuerz virun der Paus hat den Da Mota esouguer d'Féierung fir d'Lokalekipp um Fouss, ma säi Schoss goung just op de Potto.

Nom Säitewiessel sollt et awer net laang daueren éiert d'Visiteuren erëm a Féierung goe konnten. De Mokrani konnt de Ball am Noschoss aus kuerzer Distanz iwwert d'Linn drécken a seng Faarwen erëm an Avance bréngen.

Ma och op dëse Gol sollten déi Stater eng Äntwert fannen. No enger Virlag vum Nakache konnt de Mabella an der 71. Minutt eleng op den Ottelé am Péitenger Gol duerlafen. Hien hat d'Nerve behalen a konnt den Ottelé ëmlafen an de Ball iwwert d'Linn drécken.

Nëmme 7 Minutte méi spéit war et op en Neits den Abreu, dee fir d'Féierung vu Péiteng suerge konnt. Den Texeira, konnt sech gutt op senger rietser Säit duerchsetzen an den Abreu konnt de Ball an der Mëtt ouni Problem am Gol ënnerbréngen.

Soumat verléiert de Racing mat 2:3 doheem géint Péiteng.

F91 Diddeleng - Millebaach 3:1

Scho virum Match gouf et zu Diddeleng eng éischten Iwwerraschung. Bei der Millebaach souz no der Entloossung vum Hasib Selimovic de Fangio Buyse als neien Trainer op der Bänk. De 44 Joer ale Belsch war déi leschte Saison nach op der Bänk vun Olypiakos Nicosia aus Zypern a bréngt soumat och scho bëssen Erfarung mat bei den Opsteiger.

De Favorit an aktuelle Champion Diddeleng war an der éischter hallwer Stonn wuel déi optesch besser Ekipp, ma den Opsteiger Millebaach hat awer hirersäits probéiert, déi Diddelenger fréi ze stéieren, an dëst sollt hinnen iwwert wäit Strecken och gutt geléngen.

An der 45. Minutt, kuerz virun der Paus, gouf et dann d'Iwwerraschung. No enger flotter Kombinatioun tëscht dem Dzanic an dem Rani war et um Enn och de Rani, deen de Ball laanscht de Kips leeë konnt a soumat den Opsteiger a Féierung bruecht hat.

Nom Säitewiessel konnt den agewiesselte Sinani de Champion erëm an de Match bréngen. No engem Feeler vum N'Diaye géint de Natami konnt de Sinani aus 11 Meter ausgläichen.

An der 74. Minutt konnten déi Diddelenger de Match zu hirem Gonschten dréinen. Aus ronn 23 Meter war et de Bougrine, dee sech een Häerz geholl hat, bei sengem präzisen a flotte Schoss konnt de Bassene am Gol vun der Millebaach näischt maachen.

2 Minutte viru Schluss konnt de Klapp da fir kloer Verhältnisser suergen. Mat engem Noschoss hat den agewiesselte Mann vun Diddeleng keng Problemer méi a sou konnte si duerch eng staark zweet Hallschent eng 3:1 Victoire feieren.

Rouspert - Etzella 3:0

Um Camping zu Rouspert war et d'Lokalformatioun, déi sech no 13 Minutte freeë konnt. Mat engem stramme Schoss aus ronn 20 Meter war et de Biedermann, deen de Ball am Filet ënnerbrénge konnt. Dëse Gol schéngt déi Ettelbrécker Etzella geschockt ze hunn. Trotz enger gudder Ufanksphas war et de Gäscht nom Réckstand net gelongen, eng séier Reaktioun ze weisen.



No der Paus war d'Etzella déi dominant Ekipp ma um Enn sollte si de Ball awer net am Filet ënnerbréngen. An der 88. Minutt konnt Rouspert da fir d'Entscheedung suergen. No engem Corner vum Dallevedove war et de Spruds, deen de Ball mam Kapp am Gol ënnerbrénge konnt.

Duerno koum et aus Ettelbrécker Sicht nach méi déck. Mat engem flotte Schoss konnt den Dallevedove an der Nospillzäit nach fir den 3:0 fir déi Rousperter suergen, déi sech soumat un d'Spëtzt vun der Tabelle setze konnten.