Am drëtten Tour vun der Champions League-Qualifikatioun huet Dynamo Kiew mam Gerson Rodrigues zu Bruges missten untrieden.

No 37 Minutten huet Bruges den 1:0 duerch en Eelefmeter vum Vanaken markéiert an ass esou mat enger knapper Féierung an d'Paus gaangen. 1 Gol hannen huet den Trainer reagéiert an esou stoung de Lëtzebuerger Nationalspiller nom Säitewiessel mat um Terrain.

An der 66. Minutt hat de Lëtzebuerger eng gutt Chance, den Ausgläich ze markéieren. Ma säi Schoss no engem Corner konnt de Golkeeper passéieren a e Verdeedeger vu Bruges konnt a leschter Sekonn klären. 2 Minutte méi spéit huet de Gerson Rodrigues no engem Foul déi giel Kaart gewise kritt. Kiew hat nach an der 89. Minutt eng Chance op den Ausgläich, ma de Ball sollt net iwwert d'Linn goen. Esou bleift et bei enger knapper Néierlag am Allersmatch.