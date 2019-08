De Lëtzebuerger Champion am Damme-Futtball ass vun e Mëttwoch un an der Ukrain beim Qualifikatiouns-Tournoi fir d'Champions League gefuerdert.

D'Ekipp vum Trainer Daniel Nunes kritt et an den nächsten Deeg mat de Veräiner Kharkiv aus der Ukrain, Minsk aus Wäissrussland an ZNK Split aus Kroatien ze dinn. 3 schwéier Matcher, déi op d'Ekipp aus dem Grand-Duché waarden.

AUDIO: Virschau Champions-League-Quali Beetebuerg / Rep. L. Kayser

Beim SC Beetebuerg ass ee sech bewosst, datt een den Underdog am Grupp 4 vun der Champions-League-Qualifikatioun ass. Fir den Damme-Champion ass dat awer keen Neiland, 2017 war ee schonn eng Kéier mat dobäi. D'Participatioun dëst Joer ass nees eppes ganz Besonnesches, well et op sportlechem, organisatoreschem a finanziellem Plang keng Selbstverständlechkeet ass. D'Erfahrung vu virun 2 Joer huet do gehollef, sou de Beetebuerger Trainer Daniel Nunes. Dës Kéier huet ee sech een Dag éischter op de Wee gemaach, op der Plaz huet ee Physiotherapeuten dobäi an och d'Spillerinne sinn no der leschter Saison net an d'Vakanz gaangen an hu fréi nees ugefaange mat trainéieren.

Mat 3 bis 4 Traininge pro Woch an de leschte 6 Wochen a Videoanalysen huet ee sech sou gutt wéi méiglech op d'Géigner preparéiert. Och wann d'Konkurrenz mat Minsk, Kharkiv a Split grouss ass, wëll ee sech net vu virera geschloe ginn. Den Daniel Nunes geet dovunner aus, datt den Optakt géint Minsk am schwéiersten dierft ginn. Géint Split wëllt een op d'mannst 1 Punkt huelen. Domat géing ee Geschicht schreiwen, well bis elo ass et dat nach kenger Ekipp aus dem Grand-Duché gegléckt. Doriwwer eraus wëllt ee weider Erfarunge sammelen an einfach Spaass hunn.

Och wann dësen Tournoi besonnesch fir d'Beetebuergerinnen ass, ass de Bléck trotz allem schonn op d'Championnat geriicht. Hei wëllt een de Championstitel verdeedegen a fir d'éischte Kéier an der Veräinsgeschicht d'Coupe des Dames gewannen. Den Daniel Nunes ass sech bewosst, datt déi aner Ekipp sech de Summer iwwer och gutt verstäerkt hunn, ma vir mat spille wëllt een op alle Fall.

Ier d'Missioun Titelverdeedegung hei am Land dann awer ka lassgoen, waart e Mëttwoch de Moien um 10 Auer Minsk, e Samschdeg geet et fir d'Beetebuergerinnen da weider géint Kharkiv an en Dënschdeg ass de leschte Match géint Split.