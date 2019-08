D'Partie tëscht Kalju Nõmme an dem F91 vun 18 Auer u live op RTL.lu an op der App.

An der drëtter Qualifikatiounsronn vun der Europa League spillt den F91 Diddeleng den Owend de Retourmatch géint Kalju an Estland. D'Chancen, dass déi Diddelenger et an d'Play-Offs packen, sti relativ gutt. Am Allersmatch hat den F91 nämlech 3-1 géint de Champion aus Estland gewonnen. Sollt d'Equipe vum Emilio Ferrera den Owend gewannen waart am nächsten Tour de Gewënner vun der Partie tëscht dem georgesche Champion Saburtalo Tiflis an dem Champion aus Armenien, Ararat.

D'Partie gëtt um 18 Auer am A. Le Coq Arena zu Tallinn ugepaff.



Ufank vum Match: 18h00

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 19h45

