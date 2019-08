D'Partie tëscht Liverpool an Chelsea gëtt am Livestream op RTL.lu an op der App vun 21 Auer u gewisen. Programm vum 2. RTL.

E Mëttwoch gëtt de Supercup tëscht dem Gewënner vun der Champions League, Liverpool, an dem Gewënner vun der Europa League, Chelsea, ausgespillt. D'Partie, déi am Vodafone Park zu Istanbul ass, kënnt Dir live um zweeten RTL, am Livestream op RTL.lu an op der App kucken. Hei fannt Dir de Livestream vun 21 Auer un. Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: 2. RTL

Ufank vun der Emissioun : 20h40

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 23h20