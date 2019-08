Am drëtte Match vun der Gruppephas konnten d'Beetebuerger Futtballerinnen zweemol duerch d'Kate Thill markéieren.

No den éischten zwou Defaiten (0:12 an 0:6) an der Qualifikatioun vun der Champions League géint Minsk a géint Kharkiv wollten d'Beetebuerger an hirer leschter Partie géint d'Kroatinne vu Split nach eemol déi lescht Kräfte mobiliséieren an dat ass och zum Deel gelongen.

Och wa Beetebuerg no den éischten 30 Minutte mat 0:5 hanne louch, hunn dem Coach Nunes seng Dammen net opginn an zweemol an der Persoun vum Kate Thill markéiert - mat dem 2:5 aus der Siicht vun de Lëtzebuergerinne goung et an d'Paus.

An der 2. Hallschecht konnten d'Kroatinnen nach zwee weider Goler markéieren a vun de Lëtzebuergerinne koum kee Gol méi, soudatt um Enn eng 2:7-Defaite an der leschter Partie erauskoum