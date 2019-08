Vum 11. bis de 14. September trieden d'Lëtzebuerger Hären an der Grupp 3 vun der Europa-Zon am Tennis-Davis-Cup un.

Et gëtt am Tatoi Club zu Athen a Griicheland op Sand gespillt. Nieft Lëtzebuerg a Griicheland sinn Estland, Lettland, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien a Polen déi weider Géigner an dësem Grupp.

Hei ass d'Selektioun, déi vum Kapitän Gilles Muller zeréckbehale ginn ass:

- Chris Rodesch

- Tom Diederich

- Ugo Nastasi

- Christophe Tholl

D'Ekipp gëtt komplettéiert vum Trainer Till Salme a vum Kiné Benjamin Chassin. Den Alex Knaff kann op Grond vun enger Blessur leider net spillen.