Den Owend kritt den däitsche Champion FC Bayern München et mat Hertha BSC ze dinn. De Match fänkt um 20.30 Auer un.

E Samschdeg sinn dann zwee Lëtzebuerger am Asaz: de Laurent Jans mat Paderborn, déi an déi éischt Bundesliga opgestige sinn, an de Leandro Bareiro mat Mainz. Paderborn ass e Samschdeg de Mëtteg fir den éischte Spilldag bei Leverkusen op Besuch a Mainz muss op Freiburg.