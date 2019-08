Um Enn konnten déi Escher d'Iwwerzuel ausnotzen a sech zu Diddeleng duerchsetzen.

Fir den Optakt vum drëtte Spilldag an der BGL Ligue koum et zu engem richtege Spëtzematch. De Champion Diddeleng hat d'Jeunesse vun Esch op Besuch.

An enger Ufanksphas, an där béid Formatiounen de Wee no fir gesicht haten, waren et d'Gäscht vun der Grenz, déi sech beloune konnten. An der 11. Minutt gouf de Makota an d'Déift geschéckt. De Stiermer vum lëtzebuerger Rekordchampion hat d'Nerve behalen an dem Joubert mat engem stramme Schoss keng Chance gelooss.

Duerno war et d'Lokalekipp, déi probéiert hat, d'Heft an d'Hand ze huelen, ma virun allem an der Offensiv hat et un der néideger Präzisioun gefeelt.

D'Jeunesse hat sech no der Féierung zeréckgezunn an op Conter gelauert, ma dës Geleeënheeten sollten awer eng Seelenheet ginn. An der 41. Minutt konnt déi Diddelenger Formatioun den iwwerfällegen Ausgläich markéieren.

No enger Rëtsch vu Geleeënheete war et den eemolege Spiller vun den Escher, de Natami, deen de Ball aus 10 Meter am Filet ënnerbrénge konnt.

Nom Säitewiessel konnte sech d'Spiller vun der Grenz erëm fänken a sou hate si an der 48. Minutt ee puer Chancen, ma esouwuel de Versuch vum Steinbach ewéi och d'Noschëss konnt de Joubert ofwieren.

No enger Stonn huet sech den Doublé-Gewënner da selwer geschwächt. De Skenderovic hat am Lafduell géint de Boakye de Kierzere gezunn a sou konnt hien de Mann vun der Jeunesse just duerch ee Feeler stoppen. Den Här Durieux hat keng aner Méiglechkeet, ewéi den Defenseur vum Terrain ze schécken.

9 Minutte méi spéit war et de Kapitän Todorovic, dee seng Faarwen op en Neits a Féierung brénge konnt No engem Fräistouss konnt den Todorovic den Duercherneen an der Escher Defense ausnotzen.

No engem super Solo vum Klica koum den Boakye an der 73. Spillminutt un de Ball. De Stiermer hat keng Problemer méi a sou konnt hien fir d'Virentscheedung an den 3:1 fir d'Gäscht suergen.

Nodeems de Garos an der 90. Minutt mat Giel-Rout huet misse vum Terrain hat de Champion näischt méi entgéint ze setzen, a sou konnt d'Jeunesse Diddeleng um Enn mat 3:1 schloen.

Den Iwwerbléck vun der BGL Ligue

Den Iwwerbléck vun der Éierepromotioun