Fir d'Suite vum 1. Spilldag an der däitscher Futtball Bundesliga huet d'Eintrach Frankfurt doheem 1:0 géint d'TSG Hoffenheim gewonnen.

An der ieweschter däitscher Futtballdivisioun stounge fir den 1. Spilldag nach zwou Partien um Programm. An där éischter war Frankfurt ze staark fir Hoffenheim, déi 2. gëtt um 18 Auer ugepaff. Och an England, Frankräich a Spuenien gëtt e Sonndeg op héchstem Niveau Futtball gespillt.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:0

Mat 100 à l'heure huet d'Heemekipp an der Commerz-Arena ugefaangen an ass well no 30 Sekonnen duerch den Hinteregger mat 1:0 a Féierung gaangen. Och duerno war et virun allem d'SGE, déi weider op den Tempo gedréckt a sech sou Golchancen erausgespillt huet. Et goung awer mat dem 1:0 fir d'Eintracht an d'Paus.

An den zweete 45 Minutte war en een Op an Of, ouni datt eng Ekipp awer entscheedend virum Gol optriede géif. Esou ass de Match an de leschte Spillminutten e bësse geschleeft: Eintracht wollt net méi, Hoffenheim konnt net.

1. FC Union Berlin - RB Leipzig

Um 18 Auer.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Chelsea - Leicester City

Um 17 Auer 30.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga