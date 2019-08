Donieft goufen et Auswäertsvictoirë fir d'Millebaach an d'Union Titus Péiteng - Nidderkuer huet gläichgespillt. Zwee weider Matcher bleiwen ze spillen.

LINK: De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen

Fola - Etzella 3:1

D'Etzella ass no der Victoire géint Rodange mat Confiance op de Gaalgebierg gefuer a wollt do fir eng Iwwerraschung suergen. Déi Ettelbrécker sinn och a Féierung gaangen, dat no engem Eelefter vum Kapitän Kevin Holtz - d'Fola war deemno ënner Drock an huet missen am Géigenzuch eng Äntwert liwweren. An déi ass kuerz virum Enn vun der éischter Hallschecht och a Persou vum Caron komm. Den Ex-Déifferdenger huet domat fir de Pausetand vun 1:1 gesuergt.

Och wann d'Doyenne besser aus de Kabinne koum, war weiderhi mat geféierlechen Ettelbrécker ze rechnen. Knapp 20 Minutte virum Enn huet de Seydi d'Fola awer a Richtung 3 Punkte geschoss. Esch war domat op der Gewënnerstrooss an dem Claude Ottelé seng Jonge ware gefuerdert, fir op d'mannst ee Punkt am an den Däich ze huelen. Dem Jeff Strasser seng Ekipp hat awer eppes dogéint a konnt bis zum Schluss de Virsprong net just verdeedegen, mee a Persoun vum Corral nach een dropsetzen.

Racing - Progrès Nidderkuer 1:1

De Progrès hat et an der Ufanksphas beim Stater Racing net einfach, ass awer no knapp 24 Minutten duerch de Francoise a Féierung gaangen. An no dësem Gol vun den Nidderkuerer sinn d'Gäscht besser an de Match komm an hunn d'Partie iwwer wäit Strecke geréiert. Esou goung et mat dem 1:0 fir de Progrès op den Téi.

Den 2. Duerchgang war net vun héijem Spillniveau gepräägt: béid Ekippen hu sech immens schwéiergedoen, de Ball propper lafen ze loossen. Viru 450 Spectateure ware et ee laange Ball an d'Spëtzt, deen den 1:1 fir d'Heemekipp ageleet huet. Aus dëser Aktioun eraus konnt de Mabella sech duerchsetzen a fir seng Faarwen ausgläichen. Déi lescht Minutte awer serréiert, ma kee konnt den Deckel op dës Partie leeën.

© Bob Leven © Bob Leven

Victoria Rouspert - Titus Péiteng 1:2

Un der Sauer waren d'Gäscht aus dem Süden vu Péiteng op Besuch. Rouspert wollt virum eegene Public déi gutt Form aus de leschte Matcher bestätegen, ma Titus wousst dës lescht ze iwwerzeegen. Esou war et vun Ufank un ee spannende Match, an deem Péiteng awer fréi duerch Mokrani an Avantage komme konnten. D'Äntwert vun der Victoria koum quasi pénktlech fir d'Paus - de Lascak konnt kuerz virum Téi op 1:1 ausgläichen.

War den Abreu an der 1. Hallschecht nach blesséiert a kuerz virum Out, sou huet de Péitenger 10 Minutten no der Paus déi al 1-Gol-Féierung vun Titus nees hiergestallt. Rouspert war gefuerdert a gouf vun de Supporteren no vir gedriwwen, um Enn sollt et fir ee Comeback viru 430 Spectateuren awer net duergoen.

© Jan Fisch © Jan Fisch © Yannick Zuidberg © Yannick Zuidberg © Yannick Zuidberg

Rodange - Millebaach 1:3

Zu Rodange war et virun 250 Zuschauer d'Duell vun den Opsteiger an hei huet et scho fréi ausgesinn, wéi wa sech d'Gäscht aus der Millebaach kéinte behaapten. Fir d'2:0-Féierung no ronn 30 Minutten haten de Belghazouani a Bop mat hire Goler gesuergt. 0:2 aus der Siicht vu Rodange war dann och de Score no den éischte 45 Minutten.

An der 2. Hallschecht war nach eng Véierelstonn ze spillen, wéi de Kapitän Ramdedovic op 1:2 verkierze konnt. D'Gäscht hu sech de Botter awer net méi vun der Schmier huele gelooss, d'Féierung 10 Minutte viru Schluss op 3:1 ausgebaut an dëse Virsprong um Enn verdeedegt.

© Pit Heinz

Munneref - UNA Stroossen

Um 18 Auer.

© Eugène Thommes

Déifferdeng 03 - Hueschtert

Um 18 Auer 30.

BGL Ligue: Jeunesse Esch klappt de Champion vun Diddeleng

Den Iwwerbléck vun der BGL Ligue

Den Iwwerbléck vun der Éierepromotioun