E Sonndeg den Owend gouf bei de Kollege vun der ARD déi 2. Ronn vum DFB-Pokal ausgeloust...

... an hei kritt de Rekordchampion vu Bayern München et mat dem VfL Bochum ze dinn. Donieft ass et d'Duell tëscht den zwou Borussiaen: Dortmund wäert doheem am Signal Iduna Park Gladbach empfänken.

Dem Laurent Jans seng Ekipp vu Paderborn kritt et, wéi schonns am Optaktmatch vun der Bundesliga, auswäerts mat Bayer Leverkusen ze dinn. Karlsruhe mam Dirk Carlson muss op Darmstadt.

Den Iwwerbléck vun de Matcher

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07

SC Freiburg - Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - FC Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

D'Matcher ginn an der Woch vum 30. Oktober gespillt.