An der BGL Ligue am Futtball huet no 3 Spilldeeg den Trainer vu Rodange, de Vitor Periera, d'Handduch geworf.

D'Ekipp vu Rodange huet e Sonndeg 1:3 géint d'Millebaach verluer an huet nach kee Punkt um Kont stoen. Weider Néierlage gouf et géint d'Etzella a Stroossen. Bis zur Lännermatchpaus sollen den Yvon Dietz an de Pit Alverdi iwwerhuelen.