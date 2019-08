Um Méindeg den Owend gouf et de Spëtzematch vum 4. Spilldag tëscht dem Progrès Nidderkuer an dem F91 Diddeleng.

Diddeleng wollt vun Ufank un de Match kontrolléieren an Nidderkuer war op e fréie Gol aus. Datt ass der Heemekipp dann och gelongen, well no 10 Minutten krute si e Corner an de Laterza bréngt de Ball geféierlech virun de Gol. De Francoise ass méi héich wéi déi aner gesprongen a kënnt och nach virum Keeper vun Diddeleng un de Ball. 1:0 vir déi Giel-Schwaarz.

No 45 Minutten ass Nidderkuer verdéngt mat 1:0 an d'Paus gaangen. Se ware méi aggressiv géint de Ball a sinn duerch schnellt Ëmschalten ëmmer erëm geféierlech no Vir komm. Duerch hir gutt Defense hu si de Gäscht dann och keng Chance gelooss.

10 Minutten nodeem d'Säite gewiesselt goufen huet et nees am Gol vun Diddeleng gerabbelt. Den De Almeida hat de Francoise schéin an Zeen gesat, deen dunn den Mmaee 4 Meter eleng virum Gol fonnt huet. Keng Chance fir Joubert an 2:0 fir Nidderkuer.

Diddeleng huet et weider probéiert, ass awer ni zu richtege Grousschancë komm, well déi Giel-Schwaarz gutt an der Defense stoungen. Eng onschéin Zeen gouf et dann nach an der 89. Minutt. Den Natami foult de Matias Marques béis, woufir den Diddelenger och seng zweet giel Kaart am Match gesinn huet an duerft fréizäiteg dusche goen. De Matias huet misste behandelt a souguer mat der Brëtsch vum Terrain gedroe ginn.

Golteschnech gouf et awer keng Verännerunge méi, esou gewënnt Nidderkuer dëse Match mat 2:0 a setzt sech un d'Spëtzt vun der BGL-Ligue.