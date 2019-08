No enger 1:2 Defaite an Armenien, konnten déi Diddelenger doheem d'Verlängerung an d'Eelefmeterschéissen erzwéngen.

Si sollten no 90 Minutten déi 1:2 Néierlag dréinen an hunn esou d'Eelefmeterschéissen erzwongen. Hei konnt d'Ekipp aus dem Grand-Duché no 6 Penaltye sech d'Victoire sécheren.

De Resumé vum Match

Et hat net gutt ugefaangen fir déi Diddelenger, déi direkt an der éischter Minutt fir kuerz Zäit an Ënnerzuel gerode sinn, well de Klapp e Ball an d'Gesiicht krut an aus der Nues geblutt huet. Esou hu si e puer Minutte mat engem Mann manner hu misse spillen.

Eng Schreckminutte dann an der 20. Minutt, wéi den Arbitter no engem Foul op de Punkt gewisen huet. Ma de Joubert war op sengem Posten a konnt den Eelefmeter vum Kobyalko halen.

VIDEO: EL: Diddeleng - Ararat Joubert hält Penalty (20') ...

Ma 3 Minutte méi spéit huet de Lima et besser gemaach. Nodeem Diddeleng de Ball am Mëttelfeld verluer huet, ass et ganz séier gaangen an Ararat huet d'Lëtzebuerger ausgekontert an den 1:0, wat och d'Resultat an der Paus war, markéiert.

VIDEO: EL: Diddeleng - Ararat 0:1 Lima (24') ...

© Roland Miny © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira

Direkt nom Säitewiessel huet Diddeleng Drock gemaach an si kruten no engem Foul en Eelefmeter zougeschwat. De Sinani huet et sech net huele gelooss, fir deen eranzeschéissen an d'Chance vun Diddeleng, fir weiderzekommen, nees méi grouss ze maachen.

VIDEO: EL: Diddeleng - Ararat 1:1 Sinani (48') ...

Grouss Chance da fir Diddeleng an der 60. Minutt. No engem Ballverloscht hunn d'Lëtzebuerger séier no Vir gespillt an eng gutt Flank vun der rietser Säit an d'Mëtt bruecht. Do koum de Bernier zwar nach drun, ma hien huet de Ball knapp laanscht de Potto gesat. Diddeleng war bis ewell an der zweeter Hallschent déi dominant Ekipp.

An der 71. Minutt nees e gudden Ugrëff vun Diddeleng an nees ass et um Enn vum Spillzuch de Sinani, deen de Ball iwwert d'Linn konnt drécken. Domadder markéiert d'Heemekipp den 2:1 an huet sech d'Verlängerung erkämpft.

VIDEO: EL: Diddeleng - Ararat 1:2 Sinani (71') ...

Net wierklech vill ass an der Verlängerung passéiert, esou datt d'Entscheedung an dësem Match muss vum Punkt falen.

Hei huet Diddeleng mat engem Gol virgeluecht an de Joubert huet den Ausgläich verhënnert. Ma dono huet och de Morren fir Diddeleng verschoss an Ararat konnt ausgläichen. Dono konnt béid Ekippen hir Dräi eraschéissen, esou datt och d'Eelefmeterschéissen an d'Verlängerung goung.

Hei huet den Tom Schnell de Ball ganz präzis tëscht Golkipp a Potto erageschoss an Ararat stoung ënner Drock. An deem ware se net gewuess. De 6. Eelefmeter vun Ararat ass laanscht gaangen an Diddeleng steet esou an der Gruppephas vun der Europa League.