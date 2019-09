Vum 6. bis den 9. September trieden d'Kimberly Nelting, d'Jenny Warling an den Jordan Neves géint Géigner aus der ganzer Welt un.

Beim Senior-Turnéier zu Tokio ginn dräi Karateka aus dem Grand-Duché un de Start.

D'Jenny Warling gouf fir d'Kategorie -55kg iwwert d'FLAM (Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux) nominéiert. Als Junior war hatt bis Oktober 2018 op der 1. Plaz vun der WKF-Welt-Ranglëscht, als Senior ass hatt zurzäit op der 20. Plaz.

Beim Kumité ass d'Kimberly Nelting (KC Niederanven) am Grupp -61kg dobäi an den Jordan Neves (KC Déifferdeng) an der Gewiicht-Kategorie -67kg. D'Participatioun vu béide Sportler gëtt vun hirem Club finanzéiert.

Coach vun den dräi Lëtzebuerger Participanten ass dëst Joer de Michael Lecaplain, FLAM-Nationaltrainer.