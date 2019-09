D'Schwäizerin huet sech e Mëttwoch den Owend mat 7:6 a 6:3 géint d'Donna Vekic aus Kroatien duerchgesat.

Domat steet déi 22 Joer al Spillerin, déi am 1. Tour d'Mandy Minella eliminéiert huet, fir déi éischte Kéier an hirer nach jonker Karriär an der Halleffinall vun engem Grand Slam. Duerch dës Victoire ass dann och schonns kloer, dass si de Sprong an d'Top 10 vun der Weltranglëscht packt.