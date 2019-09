Op Lëtzebuerger Säit war et d'Ni Xia Lian, dat fir déi zwou Lëtzebuerger Victoirë suerge konnt.

Um Donneschdeg stoung an der Dëschtennis-Europameeschterschaft bei den Dammen de leschte Gruppematch um Programm. Am Grupp 8 goung et géint d'Dammen aus Frankräich. Am éischte Match hat sech d'Sarah de Nutte misse knapp mat 2:3 géint d'Laura Gasnier geschloe ginn.

Duerno war et dann awer d'Ni Xia Lian, wat sech sécher mat 3:0 an de Sätz géint d'Pauline Chasselin duerchsetze konnt.

Nodeems d'Tessy Gonderinger a sengem Match mat 1:3 de Kierzere gezunn hat war et op en Neits d'Ni Xia Lian, wat d'Rout Léiwinnen an den entscheedende fënnefte Match rette konnt.

Ganz knapp huet sech hei d'Sarah de Nutte misse geschloe ginn, a sou war et um Enn eng 2:3-Défaite, déi d'Lëtzebuergerinnen hu missen astieche.

Soumat verpassen d'FLTT-Dammen och d'Véierelsfinall.