Um Enn wannen d'Damme vum Jean-Marc Rodolphe mat 2:0 géint de Champion vu Beetebuerg.

Um Samschdeg den Owend stoung zu Mamer am Stade François Trausch déi éischten Oplag vun der Supercoupe an der Geschicht vum lëtzebuerger Dammefuttball um Programm. Hei stounge sech de Champion aus Beetebuerg an de Coupegewënner vum Racing géigeniwwer.

Nodeems sech an enger flotter Ufanksphas béid Ekippe Geleeënheeten eraus spille konnte, war et d'Elodie Martins, dat an der 27. Minutt den 1:0 fir de Racing markéiere konnt. Aus knapp 16 Meter hat d'Spillerin vum Coupegewënner et probéiert an dem Lena Krier am Gol vu Beetebuerg keng Chance gelooss. Bis zur Halbzeit hat Beetebuerg probéiert, de Score nach auszegläichen, dëst virun allem duerch d'Emma Amélie This, deem säi Schoss an der 34. Minutt knapp laanscht de Potto gaange war, ma et sollt awer beim 0:1 aus Beetebuerger Siicht bleiwen.

Nom Säitewiessel waren et d'Gäscht aus der Haaptstad, déi besser aus der Kabinn koum waren. An der 48. Minutt war et d'Raquel de Oliveira Miranda, dat de Ball no engem Fräistouss vum Elodie Martins iwwert d'Linn drécke konnt a soumat op 2:0 fir de Racing erhéicht hat.

D'Damme vu Beetebuerg wollte sech awer nach net geschloe ginn. D'Anouschka Besch an d'Kate Thill haten hei an der 56. respektiv 67. Minutt d'Chance op den Uschloss, ma d'Andrea Burtin am Gol vum Racing konnt sech béid Kéieren auszeechnen an de Ball ofwieren.

Ma och d'Damme vum Stater Racing hate weider Geleeënheeten, ënnert anerem duerch d'Julie Wojdyla, ma um Enn sollt et awer bei der ënnert dem Strich verdéngter Victoire fir de Racing bleiwen.