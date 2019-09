De Spuenier Rafael Nadal konnt sech an der Nuecht op e Méindeg an der US-Open-Finall säin 19. Grand-Slam-Titel sécheren.

De Rafael Nadal ass als Favorit an d'Finall vun de US Open zu New York géint den Daniil Medvedev gaangen. Den 33 Joer ale Spuenier war awer vum russesche Finall-Debutant gewarnt, huet dësen nämlech schonn déi komplett Saison iwwer op engem héichklassegen Niveau gespillt.

An enger ëmkämpfter Finall konnt sech de Spuenier a 5 spannende Sätz géint den Daniil Medvedev duerchsetzen an domat säi 4. US-Open-Succès feieren. Den Nadal louch 2:0 vir, ma dee ganz couragéierte Medvedev koum op 2:2 zeréck. Esou huet sech d'Finall am leschte Saz entscheet, an deem de Spuenier dee méi laangem Otem hat.

Rafael Nadal - Daniil Medvedev 3:2 (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4)

Fir béid Spiller goung et am Arthur-Ashe-Stadium an den 1. Saz an et huet gegollt, ee gudde Start ze erwëschen. D'Partie huet och direkt op héijem Niveau ugefaangen: d'Zuschauer hu laang Rallyen an een Duell op Aenhéicht gesinn.

1:0-Sazféierung fir Nadal no enger gudder Stonn

Den Daniil Medvedev huet vun Ufank u mat Mutt gespillt an de Rafael Nadal mat vill Risiko ënner Drock gesat. De Mallorquiner huet awer gutt dogéint gehalen.

No 63 serréierte Minutte konnt den "Rafa" den 1. Saz mat 7:5 fir sech entscheeden. Domat gouf d'Aufgab am 2. Duerchgang fir de Russ nach ee Krack méi schwéier.

Tempoverschäerfung vu Spuenier am 2. Saz

Am 2. Saz hat de Medvedev direkt d'Chance op ee Break, ma de Spuenier konnt dësen awer ofwieren an den 1. Jeu wannen. Och wann den 23 Joer ale Russ och am 2. Duerchgang ze iwwerzeege wousst, huet den Nadal den Tempo weider ugezunn a sech och den 2. Saz geséchert.

He's ☝️ set away...



Nadal puts the pedal down to win the second 6-3 in impressive fashion.#USOpen pic.twitter.com/eMIjYST5w6 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2019

Lescht Chance fir Medvedev

Mat enger 2:0-Sazféierung fir de Mallorquiner goung et also no bal zwou Stonnen an den 3. Saz. Den Daniil Medvedev huet seng Kraaft misse sammelen, fir nees zeréck an d'Partie ze fannen. De Russ huet enorm gutt zerwéiert a mat flotte Punkten no um Netz gepunkt, fir schliisslech de Saz ze wannen an op 1:2 ze verkierzen.

"Not done yet!"

Fulminant goung et och am 4. Saz weider. Esou staark wéi den 23 Joer jonke Russ am 3. Saz gespillt huet, goung et och am 4. weider. De Medvedev huet säin Opschlag-Spill gewonnen an hat direkt drop d'Chance, dem Nadal de Service ofzehuelen - d'Äntwert vum Spuenier koum awer.

Medvedev gläicht aus

Am weidere Verlaf vum 4. Saz huet de Russ de Spuenier verstäerkt aus der Balance bruecht an aktiv mat senger staarker Virhand attackéiert. Dës Taktik huet dunn och seng Friichte gedroen, well den Daniil Medvedev mat engem Breakball 2:2 ausgläiche konnt an d'Partie domat an den decisive 5. Saz bruecht huet.

Krimi am leschte Saz

An och am 5. Saz goung de Kampf tëscht den zwee Finaliste mat oppenem Viséier weider. No 4 Stonne hat de Medvedev d'Chance op ee Break, mä de "Rafa" huet geäntwert, 40:40 gläichgesat a schliisslech dëse Jeu gewonnen.

D'Finall war scho laang ee Krimi an d'Spectateuren am Arthur Ashe hunn een epesche Match materlieft, bei deem sech näischt geschenkt gouf. Beim Stand vun 2:2 huet de Mallorquiner de Russ gebreakt an domat de Wee a Richtung Gewënn virbereet.

Beim Stand vu 5:2 hat de Spuenier bei eegenem Opschlag d'Chance op d'Entscheedung, ma den 23 Joer ale Russ huet sech weider gewiert, net opginn an op 4:5 verkierzt. Bei Avantage Nadal huet de Spuenier ee wonnerbare Stoppball gespillt, deen de Medvedev just an den Aus retournéiere konnt.

D'Middegkeet no bal 5 Stonnen Tennis war deenen zwee Finalisten unzegesinn. / © afp

4. Nadal-Succès bei US Open

No 4 Stonnen an 51 Minutte stoung dunn d'Victoire vum Spuenier géint eng heroesch Leeschtung vum Medvedev fest. Béid Spiller hunn d'Sportswelt mat héichklassegem Tennis verwinnt. De Rafael Nadal huet mat sengem Erfolleg d'US Open fir déi 4. Kéier gewonnen an elo a sengem Palmarès 19 Grand-Slam-Titele stoen.