En Dënschdeg spillt d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp hire 5. Match an der aktueller Europameeschterschaftsqualifikatioun.

Um 20.45 Auer spillt Lëtzebuerg den Dënschdeg den Owend am Stade Josy Barthel géint Serbien.

An der Tabell hu béid Natioune 4 Punkten op de Plazen 3 a 4. Scho géint Formatioune wéi d'Ukrain an Nordirland hunn d'Rout Léiwen e richteg staarken Androck hannerlooss, och wann et keng Victoirë goufen.

Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz hëlt awer verschidden interessant Erkenntnisser mat an d'Partie géint d'Serben: D'Rout Léiwen haten am Spill géint Nordirland eng gutt Ballzirkulatioun, waren a 65% vun der Zäit am Ballbesëtz an hate souguer dat Duebelt u Gol-Schëss. Un de Leef an de leschten 20 Meter an der Besetzung vun de Positioune muss awer nach geschafft ginn, fir besser Gol-Chancen erauszespillen.

Extrait Luc Holtz

Serbien huet bis elo an dëser EM-Campagne enttäuscht. Net méi spéit wéi e Samschdeg gouf et nees eng héich Defaite. Nom 0:5-Debakel an der Ukrain am Juni hunn de Matic vu Manchester United a Co. e Samschdeg doheem 2:4 géint Portugal verluer.

De Match géint Serbien kënnt Dir en Dënschdeg den Owend live um Radio, op der Tëlee um 2. RTL an am Livestream op RTL.lu suivéieren.