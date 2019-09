Am Reitsport waren dëse Weekend um Bouferterhaff d'Finalle vun de Landesmeeschterschaften an der Dressur.

De Régis Thill war fir eis op der Plaz, fir ze kucken, ob d'Favoritte sech an de Kategorien Amateur, Senior an Elite duerchgesat hunn.

3 Deeg, 3 Epreuven an d’Landesmeeschterschaft ass verginn. An der Dressur war d’Spannung virun der leschter Epreuve an alle Kategorien schonns eraus. Et gëtt an der Dressur fir all Epreuve Prozentpunkten no internationale Kritären. A wien no 2 Epreuvë scho sou wäit virläit, dass just eng Katastroph verhënnert, dass een agefaange gëtt, deen huet den Titel schonns an der Täsch.

Sou war dat och an der Kategorie Amateur, wou d’Lea Mertens wäit virum Anouk Eyschen a Féierung louch. D’Riichter hunn d’Lea Mertens och an der Finall virum Anouk Eyschen bewäert an esou war kloer: d’Championne bei den Amateuren heescht Lea Mertens.

Bei de Senioren hat d’Alexandra Hiden e berouegende Virsprong op d’Mandy Zimmer, mee d’Mandy huet an der Finall eng remarkabel Performance mat sengem Päerd Dragon Welt higeluecht a sou ass et knapps duergaange fir d’Alexandra um Rockhampten 3.

205,531 fir d’Alexandra géint 205,507 fir d’Mandy. Dat war bal nach schifgaangen. Egal, d’Championne an der Kategorie Senior heescht Alexandra Hiden.

Déi leschte Kategorie Elite gëtt ugefouert vum Sascha Schulz, deen och international erfollegräich reit. Mam Dragao 4 war de Sascha Schulz ouni gréissere Widderstand bis an d’Finall geridden. D’Finall war eng Kür op Musek mam Schwieregkeetsgrad S 3***. De Sascha huet d’Riichter iwwerzeegt an et goufen 79% Punkten. Domat konnt de Sascha Schulz déck zefridde sinn.