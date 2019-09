Donieft gouf et eng Victoire vu Portugal, England, Frankräich an Albanien.

Souwuel fir Lëtzebuerg a Serbien war et de véierte Match an dëser Campagne.

Grupp B

Lëtzebuerg - Serbien 1:3

Grouss Chance no 25 Minutte fir Lëtzebuerg. No enger gudder Flank vu riets kënnt de Gerson Rodrigues mam Kapp vun de Ball ma huet just knapp iwwert de Gol gekäppt. 10 Minutte méi spéit hunn d'Serben et besser gemaach. D'Lëtzebuerger hunn de Ball am Spillopbau verluer an d'Serben hu séier gespillt. Vu Lénks huet de Kolarov de Ball präzis erabruecht an de Mitrovic mam Kapp markéiert.

Gutt Chance da fir Lëtzebuerg an der 43. Minutt, wéi de Vincent Thill awer just de Potto getraff huet.

VIDEO: Lëtzebuerg-Serbien: Déi beschten Zeene vun der 1. Hallschent ...

An der 54. Minutt huet Serbien ganz séier gespillt. Ofstouss, verlängert a scho steet de Radonjic eleng virum Gol. Et war den 2:0 fir d'Serben. Ma d'Lëtzebuerger hu gekämpft an an der 66. Minutt verschafft den Turpel eng Flank vum Da Mota a verkierzt op 2:1.

An de leschten 20 Minutten hunn d'Lëtzebuerger gedréckt a wollten onbedéngt den 2:2 markéieren. Ma an där Drockphas hunn d'Serben hir Chance genotzt an de Mitrovic huet den 3:1 fir seng Ekipp an der 78. Minutt geschoss a bei deem Resultat sollt et dann och bleiwen.

VIDEO: Lëtzebuerg-Serbien: Déi beschten Zeene vun der 2. Hallschent ...

Litauen - Portugal 1:5

VIDEO: Resumé Litauen géint Portugal An der zweeter Partie aus der Grupp vun de Lëtzebuerger konnt sech de Favorit kloer duerchsetzen.

Vum Punkt aus huet de Ronaldo Portugal a Féierung bruecht, dat nodeem e Litauesche Spiller de Ball am Strofraum wittert Hand krut. Mam Kapp huet den Andriuskevicius fir Litauen ausgeglach, dat no engem Corner an der 28. Minutt. No eppes méi wéi enger Stonn huet de Ronaldo seng Ekipp nees a Féierung bruecht, dat éier hien na selwer den 3:1 a 4:1 markéiert huet. De leschte Gol vun der Partie huet dunn de Carvalho an der 92. Minutt geschoss.

Grupp A

VIDEO: Resumé vum Grupp A Am Grupp A krut Montenegro et mat der Tschechescher Republik ze dinn an England mat Kosovo.

England - Kosovo 5:3

Schlechte Start fir England. E fréie Ballverloscht féiert zu enger gudder Chance fir de Kosovo, déi den Berisha äiskal ausgenotzt huet. An der 8 Minutt du kënnt de Sterling fräi zum Kappball a huet esou den 1:1 markéiert. No 19 Minutten huet de Kane dann eng gutt Flank genotzt, fir op 2:1 z'erhéijen. Nach virun der Paus ass den 3:1 gefall, datt wéinst schlechter Kommunikatioun tëscht dem Vojvoda a sengem Golkipp, wat zu engem Selbstgol gefouert huet. An der 44. huet de Sancho dunn och nach getraff an op 4:1 erhéicht an 2 Minutte méi spéit esouguer op 5:1. Ma de Kosovo huet Moral gewisen an nom Saitewiessel huet deBarisha de 5:2 markéiert an de Muriqi esouguer op 5:3 verkierzt.

Montenegro - Tschechesch Republik 0:3

0:1 Soucek (54'), 0:2 Masopust (58'), 0:3 Darida (94')

Grupp H

VIDEO: Resumé Grupp H (1/2) Ënner anerem hunn an der Grupp H Frankräich géint Andorra an Albanien géint Island gespillt.

Frankräich - Andorra 3:0

No 18 Minutten huet de Coman seng Ekipp a Féierung bruecht, no enger gudder Virlag vum Ikone. No der Paus dann huet eng Standardsituatioun fir den 2:0 gesuergt, wéi den Lenglet e Fräistouss mam Kapp erageschoss huet. An der 91. Minutt huet de Ben Yedder dann nach den 3:0 Endtstand markéiert.

Albanien - Island 4:2

0:1 Dermaku (32'), 1:1 Sigurdsson (47'), 2:1 Hysaj (52'), 2:2 Sigthorsson (58'), 3:2 Roshi (79'), 4:2 Cikalleshi (83')

VIDEO: Resumé Grupp H (2/2) An der drëtter Partie am Grupp H hat Moldawien et doheem mat der Tierkei ze dinn.

Moldawien - Tierkei 0:4

0:1 Tosun (37'), 0:2 Türüc (58'), 0:3 Tosun (80'), 0:4 Yazici (88')