Um Samschdeg huet Lëtzebuerg am decisive Match mat 2:1 géint de Montenegro gewonnen.

Am Davis Cup konnten d'Lëtzebuerger Tennisspiller no der 2:1-Victoire géint de Montenegro de Ofstig an d'Europa Afrika Grupp 4 verhënneren.

D'FLT-Formatioun huet den Dag gutt ugefaangen a konnt mat enger Victoire an d'Partie géint de Montenegro starten. Am 1. Simpel konnt sech nämlech de Chris Rodesch an 3 Sätz mat 6:4, 5:7 a 6:1 géint de Rrezart Cungu behaapten. Am 2. Simpel huet sech dunn awer den Ugo Nastasi an enger eesäiteger Partie an 2 Sätz mat 3:6 an 1:6 dem Ljubomir Celebic misse geschloe ginn.

Am decisiven Dubbel sinn den Ugo Nastasi an de Chris Rodesch géint de Ljubomir Celebic an den Igor Saveljic ugetrueden. Den 1. Saz gouf mat 6:3 gewonnen. Den 2. Saz ass net esou gutt verlaf, a gouf mat 2:6 verluer. Am 3. an decisiven Duerchgang hu sech d'FLT-Spiller um Enn mat 6:4 duerchgesat an sech d'Victoire geséchert.

Domat konnten d'FLT-Spiller ronderëm de Kapitän Gilles Müller de Ofstig an an d'Europa Afrika Grupp 4 vermeiden.