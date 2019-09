Um Freideg de Mëtteg ass d'Ekipp vum F91 Diddeleng, déi eng Victoire an der Europa League Gruppephas feiere konnten, um Findel empfaange ginn.

Et war e verréckten Futtball Owend zu Nikosia an Zypern. Den F91 Diddeleng huet et do fäerdeg bruecht als éischt Lëtzebuerger Ekipp 3 Punkten an der Europa League ze kréien.

Mat deem nach jonke Kader hunn déi Diddelenger eng aussergewéinlech Prestatioun ofgeliwwert an d'Zyprioten, déi Favorit waren, dominéiert.

Resumé a Reaktiounen: Diddeleng wënnt zu Nikosia 3 Punkten, 570.000 Euro a vill Prestige hunn déi Diddelenger domadder mat Heem bruecht.

Um Freideg de Mëtteg sinn déi Diddelenger dunn um Findel gelant a goufen hei vu gutt gelaunte Supporter empfaangen. D'Stëmmung war, wéi sollt et anescht sinn, no dëser historescher Victoire ganz gutt. Souwuel bei de Fans, wéi och bei de Spiller.